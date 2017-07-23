الفيحاء يضم الكاميروني سياني

Sunday, 23 July 2017 - 00:52 am

توصلـــت إدارة نادي الفيحاء لاتفاق نهائي مع الكاميرونــي سيباستيان ســياني (30 عامـــاً)، لاعب وسط المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، وسيصل اللاعب عصر اليوم الأحد إلى معسكر الفريق في النمسا ليتم التوقيع معه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية، وستمتد مدة العقد لموسمين مقابل أربعة ملايين يورو.

وجاء اختيار سياني بناء على توصية من مدير الجهاز الفني الروماني جالكا.

وكانت آخر محطات سيباستيان سياني في الموسم الماضي مع نادي أوستيندة البلحيكي ويعتبر من العناصر الأساسية لمنتخب بلاده بعد أن شارك في كأس القارات الأخيرة التي أقيمت في روسيا كما شارك في بطولة إفريقيا.