الشمراني يستمر هلاليا

Sunday, 23 July 2017 - 00:52 am

يعود ناصر الشمراني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال منتصف هذا الأسبوع، لنادي الهلال، بعد أن تعثرت مفاوضات انتقاله إلى الشباب، وشراء ما تبقى من عقده، وذلك عقب أن اشترط الهلال دفع مبلغ ثمانية ملايين ريال دفعة واحدة، الأمر الذي لم تستطع عليه الإدارة الشبابية، التي تعاني نقصاً حاداً في الأموال.

وكشفت مصادر هلالية عن أن هناك عدة عروض تدرسها الإدارة الهلالية لبيع عقد الشمراني الذي تمت إعارته الموسم الماضي إلى العين الإماراتي.

وسيتواجد الشمراني في مقر النادي منتصف الأسبوع المقبل للبـدء في برنامجه التدريبي بشـــكل يومي والـذي سيكون علـى حصتين صباحيــــة ومســـائية، تشـــتمل على أداء فني وآخر لياقي إلى جانب الثنائي خالد شراحيلي الذي يواصل التأهيل بعد عملية الرباط الصليبي وعبدالعزيز الدوسري الذي ما زال لاعباً هلالياً.

وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الهلالي استبعد الشمراني في وقت سابق عن معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا مبدياً عدم حاجته له في منافسات الموسم المقبل.