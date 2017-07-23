استقالة جماعية تنتظر الطائي

Sunday, 23 July 2017 - 00:52 am

ينوي مجلس إدارة نادي الطائي برئاسة اللواء عبدالله العديلي التقدم باستقالة جماعية خلال الأيام القليلة القادمة. وكشفت مصادر مطلعة داخل الإدارة عن أن النية لذلك كانت موجودة منذ نهاية الموسم الماضي وتم تأجيلها حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت المصادر ذاتها أن ناصر الحماد رئيس ولاعب الطائي السابق وعضو اللجنة الفنية سيكون هو الرئيس القادم للطائي في حال فتح باب الترشيح للمنصب.

من جانبه، كشف مصدر في مجلس إدارة الطائي عن أنهم عملوا طوال الفترة الماضية لتجهيز الفريق دون ذكر أي تلميحات على تقديم الاستقالة بعد أن فضل المجلس عدم ترك الفريق في ظروف صعبة كون أبرز لاعبي الفريق انتهت عقودهم مع نهاية الموسم الماضي.

وأضاف: "عملنا بشكل مكثف لتجديد عقود نجوم الفريق بالإضافة إلى لاعبين أجنبيين ولاعب مواليد وكذلك التونسي مكرم عبدالله مدرب الفريق الأول لكرة القدم، كما تم الانتهاء من تجهيز معسكر الفريق في تركيا والذي سينطلق خلال الفترة المقبلة".