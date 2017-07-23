الخليوي يتوج بلقب بطولة الفردي للبولينج

Sunday, 23 July 2017 - 00:52 am

توج سعيد الشهـراني رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي للبولينج اللاعب عبدالرحمن الخليوي بكأس البطـــولة الفردية الحادية عشرة للبولينـج التي اختتمت منافساتهـــا على صالة مركز القصيبي في مدينـــة الخبـر أمــس السبت والتي نظمها الاتحاد السعودي للبولينج خلال الفترة من 26 ـ 28 شوال الحالي. ونال عبــدالرحمن الخليــوي كأس البطــولة وجائزة المركز الأول وهي مبلغ 10 آلاف ريال عـقـــب فوزه في المباراة النهائية على اللاعب عادل البـارقي بشوط واحد دون مقابل وحل البارقي ثانياً وحاز اللاعب عبداللـــه الدلـيـجــان على جائزة المركز الثالث وجاء اللاعب بدر آل الشيــخ في المركز الرابع، وعلى مستوى الناشئين حقق اللاعب أحمد أبو الريش جـائزة المركز الأول فيما حل اللاعب خالد السوندي في المرتبة الثانية وجاء اللاعب خالد البيوض ثالثاً.

ومن جــانب آخر، أشاد سعيد الشهــــراني عضو الاتحاد السعودي للبولينج بالتنظيم الجيد الذي ظهرت عليه البطــــولة الفردية الحادية عشـرة للبولينج وأكد أن الأمر الذي يدعو للسعادة والفخر هو مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين ودخـولهم في المنافسة مع لاعبي الخبرة.