الطائرة السعودية تواجه إندونيسيا غدا

Sunday, 23 July 2017 - 00:53 am

وصلت بعثة المنتــخب السعــــــودي الأول لكرة الطائرة إلى مدينة سورابايا يوم أمس السبــت استعـداداً لـخـــوض غـــمـار البطولة الآسيويــة لكرة الطائرة التي ستنطلـق في مدينة سورابايــا يوم غد الإثنين وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

وأجـــرى الأخـضـــر السعودي أول تمارينه فور وصوله وسيخوض أولى مبارياته في البطولة يوم غد الإثنين أمام المنتخب المضيف إندونيسيـــا على أن يلتقي قطر يوم الثلاثــاء وكازاخستـان يوم الأربعاء.

من جــهــتـــه، أكـد عـبـدالهــادي الحبـــابي رئيـس الاتحاد السعودي لكرة الطـــائرة أن استعدادات المنتخب السعـــودي جيدة لهذه البطولة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من المواجهات الودية خاصة في معسكر روسيا.