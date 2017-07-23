القرار أنقذ موروث الصقور

Sunday, 23 July 2017 - 00:53 am

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أشاد عـــدد من ملاك الصـقـــور والمـرابــط في محافظة حفر الباطن، بدعم خادم الحرمين الشريفـــين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعــود ـ حفظه اللـه ـ للحفـــــاظ على الموروث والارتـــباط التــــاريخي العريق للصقـر، وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بإنشاء نادي الصقور.

وعبر فــالح بن محمد العـــدواني رئيس سـوق الصقور بحفـر الباطن، عن سعادتــــه وسروره بالأمر الملكي بإنشاء نادي الصقور، مشيـــراً إلى أن هذا الأمر غير مستغرب من ولاة الأمر من اهتمام ودعم للهواة وإحيـــاء لموروث الآباء والأجداد.

وأضـاف "أن محــافـظة حفر الباطن تتميز بوجود أكبر تجمع لهواه الصقور في دول الخليج والشرق الأوسط نظــراً للمكانة الجغــرافية للمحــافظة إضافة إلى قربها من خطوط عبور الطيور، ويعد السوق في حفر الباطن سابقة في المملكة لاحتوائــه على أكثر من 1500 طير في موقع واحد ووجود أكثر من 20 مربطاً فيما يتجاوز عدد الصقاريــن في حفر الباطـن أكثـــر من 1000 صقار".

وأكد الصقار نايف بن دبي المطيري أن الأمر الملكي بإنـــشاء النادي سيكــون كحاضنة رسميـــة داعـمة لهم في المحافــظـة ومشجعة للصقارين وبشكل منظم عما كان في السابق.

وقال الصقــار فيــــصل القحطــــاني "إننا كهـواة ندعو النادي بــــإنـشاء مراكز لإنتاج وإكثار طائر الحبارى للمحافـــظة عليها من الانـــقـراض والحد من ارتفاع أسعارها المبالغ في السوق، إضافة إلى تقديم بـرامج رعـــاية بيطـــرية شاملة ومستمرة إلى جانب توفير اللقـــاحات الدورية ضد الأمراض التي تصيـب الطيور".