طائرة الناشئين تصل إلى الأردن

Sunday, 23 July 2017 - 00:53 am

وصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين إلى العاصمة الأردنية عمان أمس بعد أن أنهى معسكره الخارجي في صربيا استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الرابعة عشرة لكرة الطائرة للناشئين التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2017، وخاض الأخضر السعودي العديد من المباريات الودية في معسكر صربيا.

وتضم بعثة المنتخب السعودي برئاسة علي آل هتيلة رئيس لجنة المنتخبات والجهاز الفني وعبدالله الجبر إداري المنتخب ومحمد اللقاني مدرب المنتخب.

وتضم قائمة اللاعبين عمر الراجح وعبدالله الحربي وموسى النفيسة وعبدالعزيز الجريد ومنتظر المهنا وميرزا الإبراهيم ومؤيد الخلفي وعبدالله الخلف ومازن المولد ووليد العتيبي ويوسف الداوود وهتان الجهني.