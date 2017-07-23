قبضة الأخضر تخسر من الأرجنتين

Sunday, 23 July 2017 - 00:53 am

تلقى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب الخسـارة من المنتخــــب الأرجنتيـني بفارق هدف واحد وبواقع (٢٣ـ٢٤)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة حسان حرشة ضمن الجولة الرابعة عن المجمــــوعـة الرابعة من مونديال كأس العالم للشبــــاب المقامة منافساته حالياً في الجزائر.

وبهذه النتيجــة يبقي المنتخب السعـــودي على بصيص من آماله لبلوغ الدور ثمن النهائي، حيث تجمد رصيده عند نقطتين تراجع بهما للمركز الخامس في مجموعته، بينـما رفـع الأرجنـتـــين رصــيــده إلى ثلاث نقاط تقدم بها للمركز الرابع.

وينتظر شباب الأخضر مباراة مهمة مع مستضيف البطولة منتـخب الجزائر يوم الإثنين المقبل، حيث إن فوز السعوديــــة في ذلك المباراة مع خسارة الأرجنتين يؤهل الأخضر السعودي لبلوغ الدور ثمن النهائي.