اللي في الخارج أكثر

| Thursday, 22 December 2016 - 00:00 am

توافدت جماهير مدينة حفر الباطن على ملعب الباطن منذ وقت مبكر حيث سمح للجماهير التي امتلأت بهم مدرجات الملعب بالدخول من الساعة الثالثة عصراً.

وغصت مدرجات ملعب الباطن بكثافة جماهيرية، حيث امتلأت كافة المدرجات بالجماهير، فيما كانت الجماهير الهلالية التي في الخارج أكثر من التي كانت في الملعب.

وانتظرت الجماهير الكثير حتى خرج اللاعبون من الملعب، حيث تمت ملاحقة الحافلة الهلالية، احتفالاً بتحقيق الانتصار.

وكانت الجهات الأمنية أغلقت كافة الشوارع المؤدية للملعب.