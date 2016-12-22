الهلال يهزم النقص 72 دقيقة

تغطية - متعب العبدالهادي - طلال القطيني - أحمد الخلف | Thursday, 22 December 2016 - 00:00 am

انفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة ترتيب فرق دوري جميل للمحترفين "مؤقتاً"، بعد أن كسب مضيفه فريق الباطن مساء أمس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة عشرة من البطولة، سجل أهداف الهلال البرازيلي ليو بوناتيني (3+45) وسالم الدوسري (73)، ليرفع بذلك الهلال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز العاشر، ولعب الهلال المباراة بـ 10 لاعبين طوال 71 دقيقة، بعد طرد مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو بالبطاقة الحمراء إثر اعتراضه على الحكم محمد القرني في الدقيقة 18.



غيابات وتشكيلة

فرضت ظروف الغيابات والنقص التي شهدتها صفوف الفريق الهلالي، على الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الدخول بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاض بها مباريات الجولات الماضية، وأشرك عبدالله عطيف وأحمد شراحيلي المنقطعين عن المشاركة الأساسية منذ فترة، إضافة لإشراكه البرازيلي تياجو ألفيس أساسياً منذ بداية المباراة.



أرضية وحذر

بدأت المباراة بحذر متبادل من الطرفين، فبدأ واضحاً على لاعبي الهلال الرغبة في التعود على أرضية ملعب الباطن الصناعية، وعدم الاندفاع بشكل قد يكلفهم تسليم زمام الأمور لأصحاب الأرض منذ وقت مبكر، وفي المقابل عمد لاعبو الباطن إلى اكتشاف ضيفهم الثقيل، واللعب بطريقة متوازنة، وعدم ترك المساحات الخالية للاعبي الهلال الذين يجيدون استغلال المساحات والتحرك بدون كرة.



مجاراة والتحام

وضحت رغبة الهلال في عدم تكرار سيناريو الدور الأول، الذي أحرج فيه فريق الباطن الكتيبة الزرقاء في افتتاحية الدوري بالرياض، وانتظر الهلاليون حتى الربع الأخير من اللقاء للتسجيل، ولكن تعليمات الوطني خالد القروني مدرب الباطن للاعبيه، بإغلاق المناطق الخلفية، والاعتماد على المرتدات، ومحاولة مجاراة التكتيك المنظم للاعبي الهلال حال دون ذلك، وشهدت الدقائق الأولى عدة التحامات واحتكاكات بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب.



طرد إدواردو

مع بداية الربع الثاني من الشوط الأول، أشهر حكم اللقاء محمد القرني البطاقة الصفراء في وجه البرازيلي كارلوس إدواردو محترف الهلال، بعد دخول متهور على مهنا العنزي لاعب الباطن، ولكن إدواردو اعترض على قرار الحكم مما دعا به لإشهار البطاقة الحمراء، ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة الثامنة عشرة.



هجمات ضائعة

بعد خروج البرازيلي إدواردو، ظهر لاعبو الهلال أكثر تصميماً على التسجيل، وشن وسط الهلال ضغطاً هجومياً على مرمى الباطن عن طريق الأطراف سالم الدوسري وتياجو ألفيس، والدخول عن طريق العمق بالاعتماد على المهارة الفردية لقائد الفريق الأزرق سلمان الفرج، ولكن الكثافة العددية لفريق الباطن في مناطقه الدفاعية أجهضت المحاولات الزرقاء.



جرأة الباطن

مع دخول الشوط الأول الربع الأخير منه، بدأ فريق الباطن يتخلى عن حالة التحفظ، وحاول التقدم في عدد من الهجمات، مستغلاً نقص الصفوف الهلالية، ولكن خبرة دفاعات الهلال، وسرعة التراجع من قبل لاعبي الوسط إلى المناطق الخلفية، ساهمت في صد هجمات فريق الباطن.



ليو يسجل

مع اقتراب الشوط الأول من دقائقه الأخيرة، كثف لاعبو الهلال هجماتهم نحو مرمى فريق الباطن، مستغلين سرعة البرازيلي تياجو ألفيس على الطرف الأيمن، واستطاعوا افتتاح التسجيل، بعد أن نفذ تياجو ألفيس كرة ثابتة بعد خطأ في منتصف ملعب الباطن، وجدت رأس مهاجم مواطنه ليو بوناتيني، الذي حولها إلى مرمى مزيد فريح حارس الباطن هدفاً هلالياً أول، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

مع انطلاق الشوط الثاني، استخدم الوطني خالد القروني مدرب الباطن أول أوراقه عند الدقيقة 50، بإشراك المصري أحمد حمودي، بديلاً عن القائد نايف عيسى، سعياً منه لزيادة الكثافة العددية في منطقة وسط الملعب، والاستفادة من النقص العددي الهلالي.

واصل الهلاليون ضغطهم تجاه مرمى مزيد آل فريح حارس الباطن، أملاً في تسجيل هدفٍ ثانٍ يحسمون به المواجهة، ومنعاً لأي مفاجآت، وفضل لاعبو الهلال خيار التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن براعة حارس الباطن أوقفت عدداً من الكرات الزرقاء. شكلت الكرات القصيرة التي تناقلها لاعبو الهلال أفضلية على مضيفهم، مكنهم من الاستحواذ على دقائق اللقاء، والسيطرة على مفاتيح اللعب، غير متأثرين بالنقص العددي، مما ساهم في غلق المساحات، وإحباط أي محاولات للباطن من الاستفادة من الهجمات المرتدة.



براعة مزيد

استطاع مزيد آل فريح حارس مرمى الباطن، إبعاد الخطورة عن مرماه في عدة مناسبات، حيث أخرج الكرة من حلق المرمى بعد تسديدة قوية من تياجو ألفيس، ومن ثم أبعد انفرادة خطرة للبرازيلي ليو بوناتيني.

مع زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب، وتأثير النشط محترف الباطن المصري أحمد حمودي، اضطر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، إلى إشراك عبدالملك الخيبري بديلاً عن تياجو ألفيس للمحافظة على وسط الملعب وإيقاف الخطورة الباطنية.



الهدف الثاني

بعد محاولات عديدة للهلاليين لفك دفاعات فريق الباطن، واللجوء إلى حلول التسديد من خارج منطقة الجزاء، كان لهم ما أرادوا، بعد أن سدد سالم الدوسري كرة قوية من على قوس منطقة الجزاء، لم يستطع معها مزيد آل فريح حارس الباطن إلا الوقوف متفرجاً وهي تعانق شباكه هدفاً هلالياً ثانياً في الدقيقة 73.



تغيرات وتبديلات

مع دخول المباراة ربعها الأخير، حاول مدربا الفريقين الزج بآخر أوراقهما، فدفع الأرجنتيني رامون دياز بالمهاجم ناصر الشمراني بديلاً عن البرازيلي ليو بوناتيني، والصاعد مجاهد المنيع بديلاً عن عبدالله عطيف، فيما أشرك خالد القروني مدرب الباطن، مشعل خلف بديلاً عن مهنا العنزي، وأشرك فيصل عيادة بديلاً عن خالد دخيل.

مع اقتراب المباراة من لفظ أنفاسها الأخيرة، فضل الضيوف عدم المجازفة بالاندفاع كثيراً، والمحافظة على الهدفين، وشهد الربع الأخير أفضلية لفريق الباطن، وخطورة في أكثر من مناسبة بعد تراجع الهلاليين إلى مناطقهم الدفاعية.