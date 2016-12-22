النقص زادنا قوة

| Thursday, 22 December 2016 - 00:00 am

أوضح عبدالله عطيف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن الطرد الذي تعرض له البرازيلي إدواردو كان مؤثراً على الفريق ومتعباً لأي فريق ولكن نحن كلاعبين تمكنا من فرض شخصيتنا بتعليمات مدرب الفريق الأرجنتيني دياز الذي طلب منا مواصلة اللعب على نفس الأداء والنهج ومضاعفة الجهد والحمد لله بتعاون الجميع تمكنا من إكمال المباراة بطريقة صحيحة.

وقال عطيف بسعادة فور نهاية المباراة: "تعتبر مواجهة أمس هي الأولى لي في الدوري وكنت مركزاً بشكل كبير على التمارين للحصول على فرصة المشاركة ولله الحمد كنت رهن إشارة المدرب". واختتم عطيف حديثه وقال: "أرضية الملعب أجبرتنا على لعب الكرات الأرضية كما لا أنسى أن النقص ولد لدينا قوة توجت بالنقاط الثلاث الهامة".