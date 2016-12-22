توجيهات زوران حققت الانتصار

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 22 December 2016 - 00:00 am

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سامي النجعي سعادته بانتصار فريقه على الفتح 2ـ1 في اللقاء الذي أقيم بالأحساء ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل وقال :" الحمد لله، ما تحقق أتى بفضل الله ثم دعاء الوالدين ووقفة لاعبي الفريق والإدارة، واستطعنا الحصول على 3 نقاط صعبة".

وحول التوجيهات التي تلقاها من مدربه زوران قبل دخوله بديلاً ، أضاف:" الحمد لله استطعت الدخول وتقديم المساعدة لفريقي عبر تسجيلي لهدف التعادل، زوران أعطانا التوجيهات بالتركيز على خلل المحاور في فريق الفتح واستطعنا تطبيق الخطة التي طلبها منا، ولله الحمد وفقنا في التعامل بذكاء مع مجريات المباراة والانتصار باللقاء والذي يعتبر مواصلة لتحقيق جزء من طموحات الجماهير النصراوية".