إغلاق فم هوساوي ينهي المشكلة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 22 December 2016 - 00:00 am

اعترف الكرواتي زوران مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن مباراة الفتح أمس لم تكن جيدة من الناحية الفنية حيث احتشدت بالأخطاء الكثيرة

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: النقاط الثلاث كانت مهمة لنا، نعلم بأننا خرجنا من مباراة كبيرة في ديربي الرياض، وقد استهلك الفريق طاقته قبل حضوره إلى هنا، ولكن يبقي الفوز هو الأهم في مثل هذه المباريات الصعبة وهذا الأمر ليس تبريرا لهذا المستوى، لكن نعرف بأن النصر يعاني عندما يحضر للأحساء.

مجادلة الحكام

وأضاف : من الجيد أن يكون لديك وفرة في اللاعبين لكي يكون لديك خيارات في عملية التدوير، وهذا أفضل من أن يكون لديك 11 لاعبا فقط.

وتابع : ضربة جزاء الفتح كانت مستحقة وصحيحة، لكنها خلقت نوعا من التوتر في صفوف لاعبينا، الذين انشغلوا بها ولم يركزوا في اللعب ، أجرينا تبديلا لبعض العناصر وفي طريقة اللعب ،الأمر الذي أسهم في الفوز.

وقال زوران مازحا عن ظاهرة احتجاج هوساوي على قرارات الحكام : فليأذن لي هوساوي أن أضع لاصقا (شطرطون) على فمه حتى لا يجادل الحكام.

مبيناً أن سامي النجعي مكسب، وهو لاعب مثابر وسأمنحه فرصا أكثر في المباريات المقبلة.

وزاد: أشكر عبدالله مادو فقد قدم مباراة كبيرة وأتوقع أن يكون من أفضل ثلاثة لاعبين في المملكة في المستقبل.



كرات ثابتة

من جانبه أكد التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح أن فريقه خسر من كرات ثابتة، وهو يعاني من ضغط النتائج، حاولنا العودة للمباراة من خلال بعض التبديلات لكن الأمور سارت عكس ما كنا نرغب وخسرنا النقاط الثلاث، الفتح سيعود إن شاء الله للنتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.