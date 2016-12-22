كأس السوبر الايطالي بين يوفنتوس وميلان في الدوحة

الدوحة - (أ ف ب) | Thursday, 22 December 2016 - 15:34 pm

يلتقي ناديا يوفنتوس بطل الدوري والكأس، وميلان وصيفه في المسابقة الثانية، مساء الجمعة في مباراة كأس السوبر الايطالية، والتي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال عامين.



واستضافت الدوحة الكأس للمرة الاولى في 2014، واحرزها نابولي على يوفنتوس بركلات الترجيح (6-5)، بعد تعادلهما 2-2.



وستكون المباراة ثاني مرة يتنافس الفريقان على "السوبر كوبا"، بعد لقاء اول عام 2003 في نيوجرسي بالولايات المتحدة، فاز به يوفنتوس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.



ويحمل فريق "السيدة العجوز" الرقم القياسي في عدد المرات التي احرز فيها لقب كأس السوبر (7)، آخرها الموسم الماضي بعد فوزه على لاتسيو (2-صفر) في المباراة التي اقيمت بشانغهاي الصينية.



اما ميلان فأحرز اللقب ست مرات، آخرها في 2011 عندما هزم انتر ميلان (2-1)، علما انها كانت آخر مرة ينافس فيها على الكأس.



وكان يوفنتوس وصل الى الدوحة الثلاثاء، الا ان ميلان وصلها مساء الاربعاء، بعد تعرضت الطائرة التي كانت تنقل لاعبيه من لندن الى الدوحة، لعطل فني مساء الثلاثاء، ما اضطره الى ارجاء رحلته.



وقال رئيس ميلان ادريانو غالياني "كنا ضحية تحيز رياضي جدي. يوفنتوس يرتاح حاليا في مكان دافىء (...) سيتدرب تحت حرارة اعلى بنحو 20 درجة عن ميلانيلو (مركز التدريب الخاص بميلان)".



وكان يوفنتوس توج الموسم الماضي بطلا للدوري للمرة الخامسة تواليا، واحرز الكأس على حساب ميلان (1-صفر).



واعتبر المدير العام ليوفنتوس بيبي ماروتا في تصريحات صحافية، ان فريقه يرغب في متابعة الانجازات التي يحققها في الاعوام الماضية.



وقال "الفوز بلقب الدوري للموسم السادس تواليا سيكون استثنائيا"، معتبرا ان "الظروف مهيئة لتحويل ما نتمناه إلى حقيقة هذا الموسم".



ويعد الفريقان من الابرز في ايطاليا. واحرز يوفنتوس الدوري 32 مرة والكأس 11 مرة، وفاز ميلان بالدوري 18 مرة والكأس خمس مرات.



وتقام المباراة الساعة 20:30 مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد التابع لنادي السد. وسبق للكأس ان اقيمت خارج ايطاليا في الاعوام الماضية، لاسيما في الولايات المتحدة والصين.



وكانت الدوحة استضافت في ديسمبر، مباراة ودية بين برشلونة الاسباني والاهلي السعودي (5-3)، في اطار العقد الرعائي الذي يربط النادي الكاتالوني بالخطوط الجوية القطرية. وتسعى قطر لاستقطاب فرق دولية للعب على اراضيها، من ضمن تحضيراتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.