مورينيو لا تجذبه الأموال الصينية حتى الآن

لندن - رويترز | Thursday, 22 December 2016 - 15:42 pm

يؤكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه سعيد بوجوده في ناديه الحالي وأنه يستمتع بالتحدي الذي يعيشه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ولا يفكر في الانتقال إلى الصين سعيا وراء المزيد من المال كما فعل كثيرون.



وبسبب العروض السخية التي قدمتها الكثير من الأندية الصينية انضم عدد كبير من المدربين واللاعبين إلى الدوري الصيني وتقول تقارير إعلامية إنه يتوقع أن ينضم البرازيلي أوسكار لاعب تشليسي اللندني إلى أحد الأندية الصينية مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني (64.28 مليون دولار) قريبا.



ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مورينيو قوله "الأموال الصينية تجتذب الجميع لكني سعيد أكثر بوجودي على أعلى مستوى في عالم اللعبة.. عمري 53 عاما ومن المبكر جدا لي التوجه إلى مكان مثل الصين في هذه المرحلة. لا يزال أمامي وقت طويل قبل التفكير في ذلك."



وأضاف المدرب البرتغالي "أود البقاء في المكان الذي يصعب تحقيق الفوز فيه. ولذا فأنا في المكان المناسب."

وأوضح مورينيو أنه يريد الاستمرار مع يونايتد بعد انتهاء عقده الحالي ومدته ثلاثة أعوام قائلا "دائما أشعر بأنني سأستمر لأكثر من ثلاثة أعوام."



وأردف مورينيو "أستمتع بعملي في يونايتد وهم يعرفون أنهم إذا عرضوا تمديد التعاقد معي فإنني سأقبل على الفور."

وسيلتقي يونايتد صاحب المركز السادس والذي يتخلف بفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر مع ضيفه المتعثر سندرلاند يوم الاثنين المقبل في الجولة 18 من الدوري الانجليزي.