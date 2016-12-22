رومينيغه يؤكد بقاء روبن في صفوف بايرن ميونيخ

ميونخ - أ ف ب | Thursday, 22 December 2016 - 16:40 pm

اكد رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه ان المهاجم الدولي الهولندي اريين روبن سيبقى في صفوف الفريق البافاري الموسم المقبل معترفا في الوقت ذاته بان العقد ليس جاهزا.

وقال رومينيغه:"سيبقى في بايرن ميونيخ، نريده ان يبقى معنا واعتقد انه سيكون بمقدورنا اعلان اتمام العقد اعتبارا من الشهر المقبل، انا متفائل جدا في هذا الخصوص".

ولم يخف بايرن اطلاقا رغبته في الاحتفاظ بخدمات روبن المنتقل الى النادي البافاري عام 2009 من ريال مدريد الأسباني.

ويتعرض روبن لاصابات متكررة لكنه يبقى حاسما عندما يكون في كامل مستواه.

وكشفت الصحف الالمانية في الاسابيع الاخيرة بان المفاوضات مع والد روبن ووكيله تتمحور حول اجر اللاعب وفترة العقد، وقال رومينيغه في هذا الصدد:"نحن على الطريق الصحيح ونقترب كثيرا من الاتفاق على التفاصيل الاخيرة".

وكان بايرن ميونيخ الذي يصارع على جميع الجبهات هذا الموسم محليا وقاريا جدد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2021، وجناحه الفرنسي فرانك ريبيري حتى يونيو 2018 في الاونة الاخيرة.

واشار رومينيغه الى ان تجديد هذه العقود هو:"اشارة الى الاندية الانجليزية باننا لن تنازل عن ابرز لاعبينا".

ويقلق بايرن ميونيخ، شأنه في ذلك شأن الاندية الاوروبية الكبيرة، من منافسة الانجليز في سوق الانتقالات خصوصا ان اندية الدوري الانجليزي الممتاز تجني ايرادات هائلة من حقوق النقل التلفزيوني مقارنة مع منافساتها في البطولات الاربع الكبرى الاخرى.