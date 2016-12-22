لوريس يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2022

22 - رويترز | Thursday, 22 December 2016 - 16:57 pm

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس انه مدد تعاقده مع حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس ووقع معه عقدا جديدا ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.







وشارك الحارس الفرنسي الدولي ابن التاسعة والعشرين في 189 مباراة مع توتنهام اللندني منذ انضمامه إليه قادما من ليون الفرنسي في 2012.







ويحتل توتنهام الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 33 نقطة بعد أول 17 جولة وسيلتقي الأربعاء المقبل مع مضيفه ساوثامبتون في ختام مباريات الجولة المقبلة.