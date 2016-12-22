كونتي سيقيم قدرة فريقه على التأقلم في غياب كوستا وكانتي

22 - رويترز | Friday, 23 December 2016 - 18:08 pm

سيقيم إنطونيو كونتي مدرب تشيلسي مدى قدرة فريقه على التأقلم مع غياب المهاجم دييجو كوستا ولاعب الوسط نجولو كانتي، وقد يغير طريقة لعبه المفضلة 3-4-3 عندما يواجه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين. وسيغيب كوستا هداف الدوري حتى الآن برصيد 13 هدف، وكانتي بسبب الإيقاف عن مباراة بورنموث وكان الثنائي ظهر في كل مباريات تشيلسي في الدوري هذا الموسم. وقال كونتي الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه بعد انتصاره في 11 مباراة متتالية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سيكون اختباراً جيداً بالنسبة لنا لاننا نفتقد جهود لاعبين مهمين للفريق،أظهر الفريق في السابق قدرته على اللعب بطرق مختلفة". ولم يكشف كونتي عما إذا كان سيمنح المهاجم ميشي باتشواي الفرصة للعب أساسياً لأول مرة في الدوري منذ انتقاله مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (40.77 مليون دولار) من أولمبيك مرسيليا.كونتي سيقيم قدرة فريقه على التأقلم في غياب كوستا وكانتي وقال كونتي: "يكون من الصعب جداً على اللاعبين الشبان التأقلم سريعاً، اعتقد أن باتشواي يعمل بكل جد، يتعين علينا الصبر عليه،الخطوة التالية أن ندفع به بشكل أكبر في مباريات هذا الموسم". ووصف كونتي نظيره إيدي هاو الذي قاد بورنموث للمركز العاشر بأنه "مدرب جيد جداً". وتابع: "أقدره وأحترمه كثيرا.. لو واصل الأداء بهذا الشكل سيصبح مدرباً لفريق كبير، درست بورنموث وأعرف أنه فريق رائع يجيد التنظيم، يحبون دائما الضغط على المنافس". ولا يعاني تشيلسي من أي مخاوف تتعلق بالإصابات قبل المباراة باستثناء القائد جون تيري الذي لا يزال غائبا.