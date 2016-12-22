الجبال يريح لاعبيه قبل الأهلي

الأحساء - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 18:03 pm

منح التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاعبيه راحة اليوم الخميس بعد الخسارة التي تعرض لها أمس أمام النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.





وأعلن المركز الإعلامي بنادي الفتح أن التدريبات ستستأنف مساء غدٍ الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين السعودي لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة.



يشار الى أن الفتح يحتل المركز الأخير على لائحة ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين برصيد 8 نقاط.