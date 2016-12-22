الخليج يتعادل مع الفيصلي بهدف لكل منهما

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 19:25 pm

تعادل فريقا الخليج والفيصلي بهدف لكل منهما، خلال مواجهتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مواجهات الجولة الـ14من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وسجل فريق الخليج أولاً عن طريق اللاعب عبدالله السالم عند الدقيقة 14، فيما سجل للفيصلي ايفيرالو ستوم عند الدقيقة 65 .



وبهذا التعادل ارتفع رصيد الخليج إلى 12 بالمركز الحادي عشر، فيما ارتفع الفيصلي إلى 11 نقطة بالمركز الثاني عشر.