الهلال يتغلب على التعاون والشباب يعطل القادسية

الرياض - نواف الشعلان | Thursday, 22 December 2016 - 19:32 pm

تغلب فريق أولمبي الهلال لكرة القدم عصر اليوم الخميس على ضيفه فريق التعاون بخمسة أهداف دون رد، وذلك في لقاءٍ أقيم على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر نادي الهلال، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 16 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 4 في المركز الثالث عشر.



وفي ذات الجولة خسر القادسية فرصة الابتعاد بالصدارة بعد الخسارة أمام مضيفه الشباب بـ 3/1 في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 14 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 17 في المركز الأول.





وفي الأحساء فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء الفتح أمام ضيفه أحد، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أحد إلى النقطة11 في المركز السابع، فيما حل الفتح في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.