الهلال يحسم من مرتب إدواردو

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 20:07 pm

أعلنت إدارة الكرة بنادي الهلال تطبيق اللائحة الداخلية للفريق الأول لكرة القدم بحق البرازيلي كارلوس إدواردو نظير حصولة على البطاقة الحمراء في لقاء الباطن مساء يوم أمس.



على صعيد متصل شارك لاعب الهلال ياسر الشهراني في تدريبات الفريق اليوم الخميس، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.



من جهة أخرى افتتحت إدارة نادي الهلال مساء اليوم الخميس ملاعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، بعد إعادة زراعة الملعب الرديف، وملعب الفئات السنية، وإعادة البنية التحتية للملاعب، وتطوير المرافق التابعة لها، واستحداث ملعب إضافي، لتصبح ملعب رئيس وملعب تدريب حيث ستحتضن الملاعب تدريبات فرق كرة القدم، إضافةً إلى المباريات الرسمية للفئات السنية.