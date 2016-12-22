مئوية الكسار يحبطها الأهلي برباعية

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 21:30 pm

دخل أحمد الكسار حارس مرمى الاتفاق نادي الرابطة المئوي بعدما وصل إلى 100 مباراة في دوري المحترفين.



وجاءت مشاركة اللاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، ليصل بها اللاعب إلى المباراة رقم 100.



يذكر أن هذا الموسم هو السابع للكسار في دوري المحترفين حيث لعب مع الرائد بدءا من موسم 2009-2010 حتى موسم 2014-2015، قبل الانتقال للاتفاق الذي لعب له موسماً في دوري الدرجة الأولى قبل الصعود معه هذا الموسم لدوري جميل السعودي للمحترفين.





يشار إلى أن نتيجة المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف.