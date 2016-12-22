الأهلي يدك شباك الاتفاق برباعية ويقفز للوصافة

الرياض - نواف الشلان | Thursday, 22 December 2016 - 21:39 pm

قفز النادي الأهلي إلى وصافة ترتيب دوري جميل، بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بـ 4/1، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



افتتح التسجيل النادي الأهلي عن طريق المدافع محمد أمان عند الدقيقة 20، وبعدها بثلاث دقائق أتى الرد سريعاً بهدف التعادل للاتفاق عن طريق اللاعب هزاع الهزاع، وبعدها بدقيقة تقدم الأهلي بالنتيجة مرة أخرى عن طريق المحترف السوري عمر السومة، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.



ومع انطلاقة الشوط الثاني حاول فريق الاتفاق البحث عن هدف التعادل، إلا أن النادي الأهلي رد بالهدف الثالث عن طريق علي عواجي عند الدقيقة 61، واختتم مسلسل الأهداف الأهلاوية المهاجم عمر السومة بالهدف الرابع عند الدقيقة 66.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 31 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 21 في المركز السادس.