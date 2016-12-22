مدرب ميلان يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة يوفنتوس

الدوحة - (د ب أ) | Thursday, 22 December 2016 - 22:12 pm

أكد فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لميلان أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس غداً الجمعة، في مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم المقررة على ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقال مونتيلا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس تمهيداً للمباراة "نحن أمام مواجهة صعبة في ظل قوة يوفنتوس، الذي يعد لاعبيه من أجل طموح الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وبالتالي نحن أمام تحدي وعلينا أن نلعب بأقصى درجات الحماس".



وعن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها، قال مونتيلا "كل مباراة لها ظروفها ونرغب في تقديم مباراة جيدة حسب ظروفنا وظروف المباراة نفسها وهذا الأمر يعتمد بشكل مباشر على قوة المنافس، لكن ما علينا منذ البداية هو التحلي بالعزيمة والثقة لدى دخولنا إلى أرض الملعب".



وحول فوز ميلان على يوفنتوس في الدوري هذا الموسم، قال مونتيلا "نحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه حينذاك، لكن لابد أن ندرك أن هذه المباراة أكثر أهمية من المباراة السابقة لأنها ستحسم اللقب".



وأضاف "يوفنتوس فريق رائع ولديه إمكانيات رائعة، وهذا يمثل تحذيراً وحافزاً في الوقت نفسه، وعلينا أن نحتاط لذلك".



وحول اعتبار الكثيرين أن المباراة هي الأهم في مسيرته، قال مونتيلا "لا أحب مثل هذه الأسئلة، لأنها قد تكون أهم مباراة، لكنني لا أرغب في مقارنتها بإنجازات الماضي ولا أفكر بتلك الطريقة".



وعن إقامة المباراة في العاصمة القطرية قال "أنا سعيد بتواجدي هنا في الدوحة، وأشعر بالاستمتاع لخوض المباراة في مكان جديد، وأعتبر خوض مباراة خارج بلادنا أمراً رائعاً .. أعلم أيضا أن هناك الكثير من وسائل الإعلام والقنوات العربية التي تتابع وتتحدث عن كرة القدم الإيطالية وأتمنى أن نقدم لهم عرضا جيداً ".