مدرب يوفنتوس: لا نسعى للثأر من ميلان وإنما للتتويج باللقب

الدوحة - (د ب أ) | Thursday, 22 December 2016 - 22:08 pm

شدد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي تقام غداً الجمعة على ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، متمنياً أن يكون اللقب من نصيب فريقه.



وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس تمهيداً للمباراة :"نحن في وضع جيد، ليس لدينا رغبة في الثأر بل سنتعامل مع المواجهة باعتبارها مباراة واحدة تحسم الكأس، وأعتقد أن التواضع شيء مهم للغاية".



وأضاف "الأداء الجيد ضروري من أجل حسم المباريات النهائية، ومواجهات يوفنتوس وميلان دائماً ما تحمل قيمة كبيرة نظراً للتوازن الكبير بين الفريقين، وأتوقع مباراة معقدة وصعبة غداً .. أدركنا من خلال الخسارة التي تلقيناها هذا الموسم أمام ميلان (في الدوري الإيطالي) أننا ارتكبنا خطأ دفاعيا في الوقت الحاسم، والوضع سيكون مشابها في مباراة الغد، حيث ستتضمن دقائق حاسمة نتمنى أن تكون لصالحنا".



وتابع "المباراة حاسمة للقب وكل الاحتمالات واردة ويجب أن نكون مستعدين".

وأضاف بشأن تأخر وصول فريق ميلان "يزيد من مسؤوليتنا لأنهم سيعتبرونها نقطة سلبية لديهم وهو ما سيحفزهم أكثر لتجاوزها، وعلينا أن نستعد لذلك".