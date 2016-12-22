باعشن للاتحاديين: اطمئنوا .. النقاط محفوظة

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 22:43 pm

طمأن المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بعدم حسم النقاط الثلاث من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالباً في الوقت ذاته الجماهير بالتواجد في ملعب الجوهرة لدعم الفريق أمام الرائد في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.



وذكر الرئيس الاتحادي عبر حسابه الشخصي بتويتر: "جمهورنا الحبيب الثلاث نقاط بمشيئة الله محفوظة، الجوهرة في انتظاركم لمساندة نموركم للحفاظ على الصدارة".



وكان اتحاد الكرة السعودي، قد أعلن الأحد الماضي، عن تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره بالاتحاد الدولي "فيفا"، يفيد بحسم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في مسابقة الدوري.