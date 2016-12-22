الجاسم: الهلال "ضغطنا" نفسياً

جدة - الرياضية | Thursday, 22 December 2016 - 22:48 pm

عبر قائد النادي الأهلي تيسير الجاسم أن الفوز الذي تحقق على الاتفاق لا يعني سهولة المباراة، بل كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم ولكن أداء الفريق اليوم كان بوابة الفوز.



وقال اللاعب تيسير الجاسم بعد نهاية المباراة: "بداية المباراة كانت صعبة أمام فريق منظم، وبحثنا عن الفوز بأداء متميز لتعويض أداء المباراة الماضية أمام التعاون".



وتابع الجاسم: "كان علينا ضغط بعد فوز الهلال وتوسيع الفارق بـ 6 نقاط".



من جانبه، أكد اللاعب علي عواجي أن الفريق قدم أداءً قوياً استحق به نقاط المباراة، لافتاً إلى أن المباراة لم تكن سهلة.



وكشف عواجي السر وراء تأثره بعد الهدف قائلا: " تلقيت اتصالاً قبل المباراة من والدتي يفيد بدخول أخي للمستشفى".



يشار إلى أن اللقاء انتهى بفوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.