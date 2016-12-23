ديون نجران 25 مليون ريال

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

كشف مصلح آل مسلم رئيس نادي نجران أن ناديه يعاني من ديون بلغت 25 مليون ريال وأنه عليه شكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال رئيس نجران بعد فوز فريقه أمس على هجر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ15 من دوري الأولى : النادي يمر بظروف صعبة جدا حيث لدينا عوائق مالية ولدينا شكاوى على النادي في "فيفا" .

وتطرق آل مسلم لفريقه بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي قائلاً : الفريق عاد عبر بوابة أندية معروفة مثل النهضة وهجر وهذا أمر جيد من استعادة الروح من جديد رغم ظروف الفريق في اللعب خارج نجران ورغم أن كل مدينة سعودية ليست غريبة علينا لكن تعرفون بأن الجمهور له أهمية في مسيرة الفريق وأحب أشكر الأمير عبدالله بن مساعد والاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعم الذي نجده طوال الفترة الماضية.