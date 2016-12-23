منتخب اليد يعسكر في صربيا قبل المونديال

﻿الرياض - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

غادر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أمس الخميس إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 والذي سينطلق بعد 20 يوما.

وكان الأخضر خسر مباراته الودية أمام نظيره البحريني بنتيجة 24/‏28 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأول في صالة اتحاد اليد بأم الحصم، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ومنح الكرواتي نيناد مدرب أخضر اليد الفرصة لأغلب لاعبي المنتخب للمشاركة في المباراة للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل انطلاقة كأس العالم..

يذكر أن منتخب اليد وقع ضمن منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العالم، بجانب منتخبات المجر وتشيلى وبيلاروسيا وكرواتيا وألمانيا.