سلطان بن سلمان يكرم STC لرعايتها “ألوان السعودية”

الرياض ـ الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

كرم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيـئة العامـة للسياحـة والتراث الوطـني شركـة الاتصالات السعودية STC، لرعايتها معرض ملـتـقى ألوان الـسعـوديـة 2016 في دورته الخامسة، كما شاركت الشركة فيه بجناح استقطـب اهتـمام زائري المـعرض وشهـد زيــارة عدد من مسؤولي الدولـة وكبار الشخصيات أبرزهم الأمير فيصل بن سلمـان بن عبدالعزيز أمير منطقـة المديـنة المـنورة والأمـيـر عبد اللـه بن فيصل بن تركي سفير السعوديـة لدى الولايات المتحدة الأمريكيـة الذي استقبـلـه الدكـتـور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتـصالات الـسعـوديـة، وشهد جناح الشركة تفاعلاً كبيراً مع ما قـدم فيه من نشاطات وفعاليـات حازت على إعجاب الحضور.

كـما استـقـطـبــــت الاتصالات السعوديـة في جناحها الشبـاب الموهوبين في مـجالات التـصـوير الفوتوجـرافي والتصوير السينمائي وزوار المعرض بشكل عام، بعرضها لمبادرة #هاذي_السعودية، التي هي عبارة عن مجموعة رحلات اسـتـكـشافـيــة للمعالم السياحية والأثرية وتبرز التطور الحضـاري للمملكة وممولة من قِبل STC لفريق سعودي شاب يتكون أعضاؤه من مختلـف مناطق المملكة ويتم الرفع اليومي والفوري للصور الفوتوجرافـية ومـقـاطع الفيديو الملتقطة من قِبل الفريق بفضل قوة وانتشـار شبكة الجيل الرابع 4G LTE للاتصالات السعودية في كافة أرجاء السعودية.

وتزامن المـعـرض مع إطلاق الاتصالات السعودية لمسابقة (#خلك_ممثل) عبر موقع: www.laywagif.com المتخصص في نشر وإبراز المحتوى الرقـمي، والتي تستهدف اكتشاف المواهـب في مجال التمثيل وتقدم فرصة ذهبية للفـائـزين للظهور كممـثلين في إحدى حلقـات "لايوقف" أو أحـد إعلانات STC المقبلة.