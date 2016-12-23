اليوم..8 مباريات في ثامن جولات الصالات

الرياض - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

تنطـلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثـامنـة من منافـسات دور المجمـوعـات في الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الجاري، وذلك بـإقـامــــة 8 مواجهات في مختلف صالات المناطق، حيـث يلتـقي فـريـق الــريــــاض بنظيره مصدة في صالة نادي الرياض عند الساعة (5:30)، والشعيب مع طـويق في الـصـالة الخـضراء بالرياض عـند الساعة (7:30مساء) وذلك ضمن مباريات المجمـوعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي القادسية مع النهضة في صالة القادسية بالخبر عند الساعة (5:30 مساء)، والعلمين مع الخويلديـة في الصالة الخـضراء بالـدمـام في نفس التوقيت.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي قلوة مع الباحة في صالة المـلــك سعــود في الباحة عـنــد الساعة (4:00 عــصـــــرا)، والنخـيـل مع الأنـصـار في صالـة تحفيـظ القرآن الكريم في بيشة عنـد الساعة (5:30 مساء).

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي رضوى مع الريان في صالة المجد بينبع عند (4:00 عصرا)، والصقور مع الخالدي في صالة الملك خالد بتبوك عند الساعة (3:00 عصرا).