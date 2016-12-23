عربي الشرطة يكرم المرعول

الرياض - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

اختـتـمت في العاصـمة الـقـطـرية الدوحة أعـمال الجمعية العـمـومية الـ41 للاتحاد الريـاضي العـربي للشرطة التي انطلقت الإثنين الماضي برعاية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري وبحضور الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والعميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الريـاضي العـربي للشرطة ورؤساء وفود 17 دولة.

وتم خلال الاجتماع تكريم اللواء الدكـتور محـمـد بن عبدالله المرعول رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي لجهوده المتميزة في دعم مسيرة وأنشطة الاتحاد الرياضي العـربي للشرطـة وتكليفه خبيراً رياضياً للاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال الفترة الانتخابية المقبلة من 2016م إلى 2020م بتأييد جميع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية للشرطة.

وعبر اللواء المرعـول عن سعادته بالتكريم الذي حظي به من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مشيراً في هذا الصـدد إلى الدور الكـبـير والـداعم والرئيس لوزراء الداخـلـية وقادة الشرطة والأمن العرب في استمرارية نجاحات الاتحاد الرياضي العربي للشرطـة، مقدماً شكره لرؤساء الوفود العربية الحـاضرة لأعـمال اجتماع الجمعية العمومـية لتكليفه خبيراً رياضياً للاتحاد الرياضي العربي للـشرطـة متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يسهم في تطوير برامجه خلال المرحلة المقبلة.