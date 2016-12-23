عبد اللـه بن مساعد يلتقي لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية

الرياض - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

التـقى الأمير عـبـداللـه بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة صباح أمس بلجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية بمدينة الرياض، وتم خلال اللقاء مـنـاقـشة جوانب التعاون ووسائل تفعيلها وفـقًا لمتـطـلـبات المرحلـة المقبلة وما ستشهـده من برامج ومشاريع ذات بعد استثماري.

مثل لجنة الاستثمـار والأوراق المالية في اللقاء محمد الساير رئيس اللجنـة والأعضاء معـاذ النـعـيم، والدكتور عبداللـه المغلوث، وسلطان العثـيمين، ومعاذ الحـسيـنـي، وعـجــلان العجلان، وصالح العجاجي، ونـايف الباز، والـدكـتور سعـود السهـلي، وشاكـر الحميداني، وحضر اللقاء سعد اللذيذ المدير التنفيـذي لرابطة دوري المحترفين.