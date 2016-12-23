لوائح وأنظمة الحوكمة والتعثر المالي جاهزة بعد شهر

الرياض - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

عقدت صـباح أمس الخمـيس ورشة عمل (ديون الأندية والإفلاس والحوكمة) الثانية بحضور الأمير عبداللـه بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالـية السنويـة للأندية) إضافةً إلى ممثلين من وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية.

وتم خلال ورشة العمل دراسة المقترحات الخاصة بمعالجة ديون الأندية وكذلك النظام الخاص بالتعثر المالي إضافةً إلى نظام الحوكمة وما يشمله من لوائح وتنظيمات مالية وإدارية.

وخلصت الورشة إلى إقرار إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والتعثر المالي خلال شهر على أن يتم عرض ذلك في ورشة العمل الثالثة لإعداد المسودة النهائية وإرسالها بعد ذلك للأندية لأخذ مرئياتها قبل الاعتماد النهائي.