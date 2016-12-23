أكد سامي عبدالغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر أن فريقه عانى من التشتت في بداية الشوط الأول خلال مواجهة فريقه أمس أمام نجران في الجولة الـ15 من دوري الأولى والتي خسرها هجر بنتيجة 1 ـ 2 .وقال سامي : هناك لحظات ع