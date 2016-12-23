هيئة الرياضة بجازان تنظم “كن واعياً”
جازان - الرياضية | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am
ينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان غدا السبت البرنامج الشبابي المفتوح " كن واعيا "، بالواجهة البحرية بكورنيش مدينة جازان الشمالي.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام حملة للتبرع بالدم وبرنامج السلامة المرورية وبرامج توعوية عن الجرائم المعلوماتية وأخطار المخدرات وأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وعيادة مكافحة التدخين.
كما يشمل البرنامج الذي يستهدف فئة الشباب مسابقات ترفيهية وسباق المشي ومرسماً للأطفال وحملة تنظيف الشاطئ وعروض الشخصيات الكرتونية إلى جانب مشاركة نادي الفرسان.