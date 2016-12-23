20 لاعباً في سباق الدراجات الهوائية

أبوعريش - واس | Friday, 23 December 2016 - 00:00 am

تستعد مدرسة الاتحاد الـسعـودي للـدراجات الهوائية بمنطـقة جـازان حاليًا، لخوض سبـاق الـ 25 كيلومتراً لفـئة الناشئين الذي ينـظـمه الاتحـاد الـسعــــودي للدراجات الهوائية في مدينة حائل مطلع شهر ربيع الآخر.

ويـواصل الجـهـــاز التدريبي بمقر المدرسة في نادي اليرموك بمحافظة أبوعريش إجراء اختبارات للمتسابقين البالغ عددهم 20 لاعباً بمختلف الأعمار، وتكثيف التمارين لزيادة اللياقة البدنية للمتسابقين وزيادة الخبرة لديهم، وتقييم أدائهم خاصة عقب مشاركتهم في السبـاق الأول بمدينة أبها.

وتحظى المدرسة بدعـم الاتحاد السعودي لرياضة الدراجات الهوائية من خلال استقطاب الكوادر الفـنية المحترفة وتوفـير جميع احتياجات اللاعبين.