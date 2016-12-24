شكراً لرجالنا على ما قدموه وسنواصل التحدي

بريدة ـ محمد الحبيب | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

قــدم عبــدالعــزيز التويجري رئيس نــادي الرائد شكره للاعبي الفريق الأول لكرة القدم على الأداء الذي قدموه أمام الاتحاد رغم الخسارة بهدفين لثلاثة أمس ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وصرح لـ"الرياضية" التويجري قائلاً: "شكراً لرجالنا في الملعب على الأداء الذي قدموه طيلة شوطي المباراة وبإذن الله سنعوض الخسارة في المباريات المقبلة، المستوى مطمئن والأداء مميز ويرتفع من مباراة لأخرى".

وتابع: "أرجو أن يفهم ويقدر الجميع بأننا لا نستطيع تحمل ضغوط الملعب وخارجه، ورغم العراقيل إلا أننا سنذلل المصاعب ولن ندخر جهداً في سبيل إسعاد جماهيرنا الوفية والغالية التي هي الركن الذي نتكئ عليه وهي التي تشحن هممنا وتواسينا عند الخسارة وتشجعنا عند الفوز".

وزاد: "بوقفتكم أيها المخلصون سنتحدى ونتحدى حتى نحقق ما نصبو إليه كإدارة ونحقق ما تطمحون إليه".