حمزة: سنعالج الأخطاء

جدة ـ محمد الحامد | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

أكد ياسين حمزة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أن مباراتهم أمام فريق الرائد كانت صعبة منذ بدايتها، مشيداً بالمجهود الذي بذله زملاؤه اللاعبون خلال شوطي اللقاء والعودة سريعاً للمباراة وتحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث.

وأضاف «الأهداف التي سجلها فريق الرائد يتحملها الجميع وكانت بسبب عدم التركيز مع بداية الشوط الثاني». وبين حمزة أنهم سيعالجون الأخطاء التي وقعوا فيها مع مدرب الفريق لويس سييرا وإيقاف الفرحة والبدء في الاستعداد للقاء المنتظر أمام فريق الأهلي.