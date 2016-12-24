الرئيس يمنع رمي القوارير ويطمئن على نقاط “فيفا”

جدة ـ نجيب الجداوي | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

O توافدت الجماهير الاتحادية بكثافة على شراء التذاكر من منافذ البيع بالجوهرة ولم تجد صعوبة في الوصول في ظل انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق المؤدية إلى الملعب.

O كان لاعبو الرائد أول من أجرى عمليات الإحماء قبل انطلاقة اللقاء.

O حفزت جماهير الاتحاد اللاعبين أثناء دخولهم لأداء الإحماء قبل انطلاقة المباراة كونه اللقاء الأول بعد قرار حسم النقاط بواسطة الاتحاد الدولي "فيفا".

O حرص المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد على مخاطبة الجماهير قبل انطلاقة المواجهة مطمئناً على وضع نقاط الفريق بعد قرار "فيفا" الأخير، ومؤكداً أن اللاعب فهد الأنصاري باقٍ في صفوف الفريق، وطالبهم بعدم رمي القوارير على أرض الملعب لعدم تعرض النادي للمزيد من الغرامات المالية.

O طالب المسؤول الإعلامي بالملعب المصورين المتواجدين لتغطية المباراة بعدم تصوير مقاطع فيديو عبر برنامج (سناب شات) الشهير حتى لا يتعرضوا للعقوبة التي قد تصل لسحب البطاقة الخاصة.