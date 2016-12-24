القرني: الجماهير ستقودنا للنهائي

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 24 December 2016 - 01:35 am

أكد عبدالله القرني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق أن مواجهة الغريم التقليدي الهلال في مباراتين متتاليتين وخلال فتره قصيرة صعبة ومرهقة للفريقين وشيء طبيعي أن الجهازين الفني والإداري للفريقين عملا على تجاوز هذه الصعوبة في مواجهة بعد غد الاثنين.

وعن تأثير الإصابات على الفريق قال :" جميع لاعبي النصر نجوم وإن غاب أحدهم سيغطي البديل مكان الآخر ، والجميع يعلم أن النصر لايتأثر بغياب أي لاعب فالفريق مجموعة واحدة والنصر دائما بمن حضر.

وأشاد القرنـــي بالدعـــم الجماهيري وقال:" جميع بطولات النصر كانت تقف خلفها جماهير رائعة ، هي من دعمت الفريق وهي الوقود الحقيقي للنصر في كل المحافل ، وأنا واثق أن جماهير النصر ستكون حاضرة في مواجهة القمة.