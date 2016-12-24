زوران يطالب زيادة اللياقة تحسبا للإضافي

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

طالب الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من مدرب اللياقة بتكثيف التدريبات اللياقية للاعبين ، وذلك بهدف تجهيزهم للمواجهة المرتقبة أمام الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد والتي ستجمع الفريقين مساء بعد غد الاثنين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، وذلك تحسبا للجوء الفريقين للأشواط الإضافية ، والتي ربما تحسم موقف الفريق الأجهز لياقيا.

وبدا واضحا من المدرب الكرواتي مطالبته للاعبين بالتدرب على الركلات الترجيحة في التمارين اليومية ، من أجل وضع اللاعب في الجاهزية في الوقت المناسب.

وفرض مدرب اللياقة تدريبات مكثفة للاعبين أمس مع انطلاق المران ، قبل أن يقسم ماميتش اللاعبين إلى محموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفتح حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية ، في حين طبقت المجموعة الثانية التي تواجد بها المهاجم محمد السهلاوي و البرازيلي برونو بعد شفائهما من الإصابه عددا من الجمل التكتيكية وتدريبات خاصه على التمريرات البينيه والمراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وخضع الحراس حسين شيعان وعبدالله الشمري وعبدالله العنزي لتدريبات مكثفه تحت إشراف مدرب الحراس.

في حين تواجد بالعيادة الطبية بالنادي وعبدالعزيز الجبرين وعوض خميس وراكان الشملان.