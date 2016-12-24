الأفضل دفاعياً ضد الأقوى هجومياً

جدة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

شدد المدرب الوطني بندر الأحمدي على أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يقدمون مستويات رائعة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش على الرغم من النقص العددي والإصابات التي حرمته من مشاركات بعض الأعمدة الرئيسية للفريق، إلا أن خبرته الطويلة مكنته من التغلب على كل هذه الأمور وقاد فريقه بشكل جيد ونجح في الظهور بشكل جيد وحقق نتائج إيجابية معتمداً في أسلوبه على اللعب المباشر للوصول لمرمى المنافس بأقل عدد من التمريرات من خلال إرسال الكرات الطولية للمهاجمين والحرص على الزيادة العددية للاعبي الوسط الذي يعتبر أفضل الفريق على مستوى التنظيم الدفاعي.

ورصد الأحمدي توقعاته للخطة والنهج الفني للفريق النصراوي والتي يمكن أن تحقق الفوز على الهلال وقال:" بإمكان النصر الوصول إلى المباراة النهائية إذا لعب بطريقة ٣ـ٦ـ١ بتفعيل دور الأطراف عن طريق إيفان وتوماسوف في زيادة النهج الهجومي على أن يعود ابراهيم غالب لمنطقة الوسط ليشكل تواجداً مهماً في منطقة الوسط مع شايع شراحيلي وفيكتور أيالا للتحكم في رتم المباراة وتنويع الهجمات والاستحواذ على الكرة معظم الوقت مع فرض رقابة على مفاتيح اللعب في الفريق الهلالي.

فيما أشار الأحمدي إلى قوة الفريق الهلالي الذي يستطيع أن ينهي المباراة لصالحه إذا نجح في الاستحواذ على الكرة والاهتمام بالتمرير السليم مع تنظيم الدفاع بشكل جيد وفرض أدوار للاعبي الوسط للقيام بواجباتهم الدفاعية والهجومية والاستفادة من الكرات الثابتة التي تعتبر من أبرز مفاتيح الفوز وكذلك ضرورة متابعة التمريرات الطولية المتنوعة في العمق داخل منطقة جزاء النصر مشيداً بلمسات المدرب الأرجنتيني دياز الواضحة على الفريق من خلال تطوير الأداء الفردي والجماعي للاعبين وتنظيم الزيادة العددية في الثلث الأوسط من خلال الاستحواذ ويعتبر من أفضل فرق الدوري من حيث الأداء الجماعي.