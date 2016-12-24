المهاجمون سلاح الوصول للنهائي

جدة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

وصف إبراهيم العيسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة القطبين الكبيرين النصر والهلال في دور نصف نهائي كأس ولي العهد بعد غد الاثنين بالصعبة بسبب الصراع الشرس بين الفريقين على صدارة الدوري ولكونهما أفضل الفرق ولديهما مدربين على مستوى عال ويضمان نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السعودية ، مشيرا إلى أن حساسية المواجهة كونها لا تقبل أنصاف الحلول لأنه لابد من فائز ولا مجال للتعويض والفريق الذي يبادر بالتسجيل سيصعب تعويض الهدف.

وأشار العيسي إلى أن خطوط القوة والضعف في الفريقين واضحة لذلك من المتوقع أن يعتمد المدربان على التحفظ الدفاعي والتركيز على الاندفاع الهجومي والحرص على امتلاك منطقة الوسط التي ستكون المفتاح الرئيسي إذا ما أحسن أحدهما ربط الخطوط الخلفية بالأمامية وتكثيف التواجد في منطقة المناورات كأسلوب ضغط على خط الدفاع.

وقال: «يمكن للنصر الظفر بنتيجة المباراة إذا لعب بمهاجمين وإغلاق الأجناب على الفريق الهلالي خاصة من ناحية محمد البريك».