الإصابات مشكلة.. وزوران رائع

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 24 December 2016 - 00:00 am

أوضح عبدالرحمن البيشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق أن مواجهة فريقه أمام الهلال بعد غد الاثنين في نصف نهائي كأس ولي العهد ستكون صعبة وقوية على الفريقين خصوصا أنها مباراة خروج المغلوب ، ناهيك على أنها مواجهة تجمع قطبي الكرة السعودية والأفضل من حيث المستوى في الوقت الحالي.

وقال البيشـــي في حديـــث لـ"الرياضية":" للأسف فريق النصر في هذه المواجهة ينقصه لاعبون كثر وفي مراكز حساسة ، ويمر بظروف الإصابات ، عكس الفريق الهلالي الذي سيدخل هذه المواجهة متكامل الصفوف ، لكن النصر قادر على تجاوز هذه المباراة بفضل الروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون".

وعن مدربي الفريقين والخطط الفنية التي سينتهجانها في هذه المواجهة وهما اللذان تقابلا قبل أيام ماضية قال :" لابد أن يعلم الجميع أن الكرواتي زوران والأرجنتيني دياز اسمان كبيران في عالم التدريب على المستوى العالمي ، وهما في الوقت الحالي الأفضل من بين نظرائهم مدربي الفرق في المسابقات السعودية".

وتابع :" الكرواتي ماميتش خاض الثلاث مباريات الماضية بتكتيك مختلف ، وأسلوب مغاير ظهر خلاله اللاعبون بشكل رائع ، وهذا الأمر يحسب بلا ادني مجال للشك للطريقة والأسلوب الفني الذي ينتهجه ماميتش في ظل إمكانيات لاعبيه في ظل النقص الحاصل في الوقت الحالي للفريق ، فهو يلعب ويكسب ويقدم مستويات رائعة ، أمام الأرجنتيني دياز فبدأت بصماته تظهر على لاعبي الفريق الهلالي ، خصوصا عقب الخسارة التي تلقاها أمام الاتحاد ، وهذه المباراة لها ظروفها كونها المواجهة الأولى التي يتولى فيها زمام المهام الفنية للفريق بعد تنصيبة من قبل ادارة الهلال خلفا للمدرب المقال الاورجواني جوستافو ، ولكن بعد هذه المباراة ظهرت لمساته تتضح على الفريق الأزرق".