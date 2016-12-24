تيفيز يقترب من الانتقال للدوري الصيني مقابل مبلغ كبير

بوينس ايرس - رويترز | Saturday, 24 December 2016 - 14:51 pm

قالت وسائل إعلام أرجنتينية إن المهاجم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز بطل الدوري المحلي يقترب من الانتقال إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ كبير في بداية العام المقبل.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري تحدثت تقارير إعلامية عن إن النادي الصيني عرض 84 مليون يورو (87.79 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات تيفيز (32 عاما).



ويتوقع أن يعلن تيفيز الذي تزوج في نهاية الأسبوع الماضي من صديقته فانيسا مانسيا أم أطفاله الثلاثة عن ارتباطه بالنادي الصيني بعقد لمدة عامين.

ويقود الجهاز الفني للنادي الصيني لاعب وسط أوروجواي السابق جوس بويت.



ونقل عن دانييل انجليتشي رئيس بوكا جونيورز قوله خلال حفل الزواج "في ظل المبلغ المعروض فإنه من المستحيل له أن يرفض العرض."

وكان تيفيز لعب لوست هام يونايتد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في انجلترا ويوفنتوس الايطالي خلال عقد أمضاه في أوروبا بعد رحليه عن بوكا للانضمام إلى كورنثيانز البرازيلي في 2005.



وفي فترته الثانية مع ناديه الحالي قاد تيفيز بوكا جونيورز للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في العام الماضي كما قاد الفريق للفوز 4-2 على منافسه الأكبر ريفر بليت في قمة الأرجنتين قبل أسبوعين ليحتل فريقه صدارة المسابقة.



وكان تشيلسي الانجليزي أعلن أمس الجمعة أن لاعب وسطه البرازيلي الدولي أوسكار سينتقل في يناير كانون الثاني المقبل إلى شنغهاي سيبج الصيني.

ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة فان وسائل إعلام تقول إن سيبج عرض نحو 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع أوسكار.