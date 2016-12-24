رونالدو يعرب عن دعمه لاطفال سوريا "الابطال الحقيقيين"

لندن - (أ ف ب) | Saturday, 24 December 2016 - 14:48 pm

اعرب نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو عن دعمه لاطفال سوريا، "الابطال الحقيقيين" في النزاع الدامي المستمر في بلادهم منذ زهاء ستة اعوام، وذلك في شريط قصير بث الجمعة دعما لمنظمة انسانية.



وقال "مرحبا، هذا الفيديو لاجل اطفال سوريا، نحن نعلم بانكم تعانون كثيرا"، بحسب الشريط الذي وزعته منظمة "سايف ذا تشيلدرن" ("انقذوا الاطفال") ونشره مهاجم ريال مدريد الاسباني على مواقع التواصل.



اضاف "انا لاعب كرة قدم مشهور جدا لكن انتم الابطال الحقيقيين. لا تفقدوا الامل، العالم معكم، نحن نهتم لامركم، انا معكم".



واكدت المنظمة ان رونالدو عمل معها خلال الاعوام الماضية "لتسليط الضوء على أمور هو شغوف بها، بما فيها معاناة الاطفال السوريين"، وانه استخدم "صورته وانتشاره لابقاء الحاجات الانسانية لاطفال سوريا في الواجهة خلال الحرب المستمرة منذ زهاء ستة اعوام".



واوضح نيك فيني، وهو احد مسؤولي الملف السوري في المنظمة، ان "رونالدو ليس فقط احد ابرز لاعبي كرة القدم في العالم، الا انه اصبح ايضا منارة أمل للملايين من الفتية والفتيات في العالم، والامل هو امر يحتاج اليه اطفال سوريا الآن اكثر من اي وقت مضى".



وقتل جراء النزاع السوري منذ عام 2011، اكثر من 310 آلاف شخص، بينهم 15 الف طفل على الاقل، بحسب المنظمات الانسانية.