طرح تذاكر مباراة الاهلي والاتحاد

جدة - الرياضية | Saturday, 24 December 2016 - 15:37 pm

أعلنت منصة "مكاني" الإلكترونية عن طرح تذاكر ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد في كأس ولي العهد.



ويلتقي الأهلي مع الاتحاد يوم الثلاثاء بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.



وذكرت منصة "مكاني" أنه تم بيع 9836 تذكرة حتى الآن.



ويشار أن الاتحاد قد تآهل بعد إنتصاره على الباطن بهدف دون مقابل في، والأهلي قد حقق انتصاراً ساحقاً أمام هجر بسداسية مقابل هدف وحيد



ليضرب موعداً لديربي منتظر يوم الثلاثاء المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة "



ويذكر أن الفريقان قد تقبل في الجولة الـ4 من دوري جميل السعودي للمحترفين وأنتهى للقاء بالتعادل الايجابي 1/1



سجل للاتحاد فهد المولد فيما عادل للأهلي عمر السومة.