البياوي يريح لاعبي الرائد عقب خسارة الاتحاد

بريدة - الرياضية | Saturday, 24 December 2016 - 16:06 pm

منح ناصيف البياوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاعبيه راحة اليوم السبت عقب الخسارة التي تعرضوا لها أمس الجمعة أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جدة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم. وأعلن المركز الإعلامي لنادي الرائد أن تدريبات الفريق ستستأنف مساء غد الأحد على ملعب النادي.



يشار إلى أن الرائد تراجع للمركز الثامن على لائحة ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين برصيد 16 نقطة. وسيقابل الرائد في الجولة الـ 15 الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.