الهلال يخسر إدواردو أمام النصر

الرياض - الرياضية | Saturday, 24 December 2016 - 18:13 pm

واصلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة سلسلة قرارتها تجاه أندية دوري جميل، بعد الإعلان عن إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذئية في اللقاء الذي جمع الباطن بالهلال في دوري جميل السعودي، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري والتي أقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي على ملعب الباطن، والذي كسبها الهلال 2-0.



وذكر حساب الاتحاد السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" لجنة الانضباط توقف لاعب نادي الهلال كارلوس ادواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذئية في لقاء الباطن".